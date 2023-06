Riassunto: Delta-Q Technologies amplia la serie RQ con un nuovo caricatore ad alte prestazioni

L’RQ700, una soluzione di ricarica per batterie da 700 W, garantisce una ricarica ad alte prestazioni e tempi di attività delle macchine per la mobilità elettrica leggera alimentata a batteria e per le attrezzature industriali e commerciali

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Delta-Q Technologies, fornitore leader di soluzioni per la ricarica delle batterie, ha annunciato oggi il lancio del modello RQ700. L’ultimo prodotto è un’espansione della serie di caricabatterie RQ dell’azienda, progettata per soddisfare le esigenze dei requisiti dei veicoli elettrici leggeri (LEV), delle apparecchiature elettriche per esterni e dei transpallet industriali.





“Abbiamo progettato l’RQ700 per soddisfare i requisiti in continua evoluzione delle applicazioni dei nostri clienti OEM e dei crescenti volumi di produzione”, ha dichiarato Lloyd Gomm, Vicepresidente del Business Development and Marketing di Delta-Q Technologies. “La semplicità, le dimensioni compatte e la facilità di integrazione a bordo dell’RQ700 rappresentano una svolta per gli OEM di grandi dimensioni che cercano una soluzione di ricarica economicamente vantaggiosa”.

