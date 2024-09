Riassunto: Delinea nominata Leader nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione degli accessi con privilegi

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Delinea, fornitore pioniere nelle soluzioni per la sicurezza delle identità tramite autorizzazione centralizzata, oggi ha annunciato di essere stato inserito tra i Leader nel 2024 Gartner Magic Quadrant (Quadrante Magico 2024 di Gartner) nel segmento della gestione degli accessi con privilegi (PAM). Per la sesta volta consecutiva, Delinea viene riconosciuta nel Leaders Quadrant (Quadrante dei leader); l’azienda ha dichiarato di ritenere che questo risultato metta in evidenza l’impegno continuativo di Delinea finalizzato all’offerta di soluzioni per la sicurezza che riscuotono la fiducia del mercato.





“Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta come Leader da parte di Gartner”, è il commento di Art Gilliland, amministratore delegato di Delinea. “La sicurezza dell’identità rappresenta la prima linea di difesa, dato che ogni identità, sia umana che non, e i dati delle relative interazioni sono degli obiettivi nelle moderne aziende di oggi”.

