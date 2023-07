Riassunto: Defacto ha chiuso un fondo di cartolarizzazione di un massimo di 167 milioni di euro con Citi e Viola Credit

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Defacto, il finanziatore francese di PMI tramite API, ha chiuso un fondo di cartolarizzazione con Citi e Viola Credit per un massimo di 167 milioni di euro. Citi sarà il finanziatore senior del fondo, mentre Viola Credit ha rinnovato la fiducia in Defacto continuando il suo supporto come finanziatore mezzanino. Il nuovo finanziamento consente a Defacto di continuare la sua crescita esponenziale con un finanziamento annuale della capacità massima di 1 miliardo di euro.





Fondata nella metà del 2021 da Jordane Giuly, Morgan O’hana e Marc Henri Gires, Defacto offre finanziamenti istantanei, flessibili e senza soluzione di continuità a piccole e medie imprese (PMI) in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Morgan O’hana (Co-fondatore) – morgan@getdefacto.com +33617813367