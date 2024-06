Riassunto: Deepak Chopra presenta in anteprima il suo gemello IA risultante dalla collaborazione tra vari leader nei settori della tecnologia, dell’IA e del benessere

La partnership stretta fra Twin Protocol, Cyberhuman.ai e Dectec porta a una soluzione per il benessere basata sulla tecnologia Digital Twin annunciata al Festival dei Leoni di Cannes 2024

CANNES, Francia–(BUSINESS WIRE)–Twin Protocol, uno dei pionieri dello sviluppo della tecnologia dell’intelligenza artificiale (IA) generativa personalizzata, realizzata in modo etico per promuovere una cultura di condivisione continua della conoscenza, annuncia una partnership con due leader nei settori della tecnologia e del benessere, Cyberhuman.ai e Dectec. Le tre imprese stanno sviluppando soluzioni avanzate che democratizzeranno il benessere e guideranno le persone in tutto il mondo sul percorso di una migliore salute e consapevolezza di sé.









