Riassunto: Deel assume Casey Bailey alla guida delle risorse umane e acquisisce Roots, società di software per la gestione delle risorse umane

Il ruolo di Bailey, abbinato alla tecnologia di Roots, aiuterà Deel e i propri clienti a creare una cultura e a promuovere la collaborazione tra team distribuiti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Deel, società che effettua assunzioni da remoto abbattendo le barriere che ostacolano il lavoro su scala globale, ha annunciato oggi due misure che aiuteranno l’azienda e i propri clienti a creare una cultura tra team distribuiti. La società ha acquisito Roots, piattaforma software per la gestione delle risorse umane progettata per consentire alle organizzazioni di collaborare più efficacemente da remoto e ridurre le situazioni di esaurimento psicofisico. Deel ha inoltre assunto Casey Bailey, un veterano nel campo delle risorse umane, che aveva in passato ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello nell’ambito della gestione del personale in società a crescita elevata come Divvy e Uber.





Deel offre a 6.000 aziende la possibilità di assumere e retribuire il personale in piena conformità con le leggi straniere locali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Elisabeth Diana – elisabeth.diana@letsdeel.com