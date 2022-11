Riassunto: DECARD e Africa Investor annunciano un partenariato alla COP27

COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–I flussi finanziari attuali sono insufficienti per arrivare a un’economia resiliente e a zero emissioni nette entro il 2050 (UNFCCC, 2021). DECARD e Africa Investor si alleano per la mobilità, l’implementazione e la velocizzazione dei capitali per il clima. Alla COP27 il loro contributo è mirato a colmare le disparità finanziarie in materia di clima e ad affrontare la questione delle emissioni Scope 3 indirizzando gli investimenti verso progetti ecologici bancabili su larga scala.

Climate Capital Technologies, un nuovo partenariato tra DECARD e Africa Investor, punta a creare modelli fruibili di business per mobilitare e, soprattutto, implementare investimenti in progetti ecologici e sostenibili. Le capacità di identificazione e di vaglio di Africa Investor, coniugate all’esperienza di DECARD nell’infrastruttura Web3 e nella governance economica orientata alla comunità, aprirà la strada a solidi investimenti e alla semplificazione dell’accesso ai capitali per i progetti ESG su larga scala.

