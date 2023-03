Riassunto: Debutta Servi Plus, il robot per l’ospitalità più avanzato

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bear Robotics, innovatore nel comparto dei robot per l’ospitalità con sede nella Silicon Valley, annuncia il lancio della sua nuova creazione Servi Plus, un punto di svolta nel segmento dei servizi dotato di maggiore capacità, funzionalità avanzate per l’esperienza utente e ingegneria delle sospensioni più ammortizzate del settore per il trasporto di liquidi e il passaggio sulle rampe.





Con un carico utile ampliato di 88 libbre (40 kg) e una capacità di oltre 16 piatti, Servi Plus è la risposta a utilizzo intensivo per l’automazione del flusso di lavoro nell’ospitalità. Servi Plus, l’ultima aggiunta alla rinomata gamma Servi di Bear Robotics, è una soluzione di maggiori dimensioni per alleviare mansioni ripetitive come gestire gli ordinativi e sparecchiare, per consentire al personale di rimanere in sala e concentrarsi sulla creazione di esperienze eccezionali per gli ospiti.

