Riassunto: Debutta Cognite AI, l’acceleratore dell’IA generativa per i dati industriali e la realizzazione del valore

Si tratta della prima soluzione già pronta per l’uso aziendale fondata su basi hyperscaler che accelera il time-to-value grazie all’intelligenza artificiale generativa per i clienti del settore energetico, manifatturiero, elettrico e delle rinnovabili

AUSTIN, Texas, e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader di fama mondiale del software industriale, oggi ha annunciato il lancio di Cognite AI, l’acceleratore dell’IA generativa per i dati industriali e la realizzazione del valore. Cognite AI, una suite completa di funzionalità di intelligenza artificiale generativa eseguita su Cognite Data Fusion®, la piattaforma core industriale DataOps di Cognite, arricchisce l’innovativa offerta specifica per il settore dell’azienda in materia di energia, produzione, elettricità e rinnovabili, ed è totalmente aperta per consentire a tutti i partner di creare soluzioni industriali su misura.





