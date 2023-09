Riassunto: Debiopharm Innovation Fund lancia un nuova attività di seed funding per accelerare la trasformazione digitale dei processi di Cancer Car e Pharma R&D

Il fondo inizia con due investimenti strategici

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Debiopharm Innovation Fund, il braccio dedicato agli investimenti strategici dell’azienda svizzera biofarmaceutica Debiopharm, con 150 milioni di dollari in gestione, ha oggi annunciato il lancio della propria nuova iniziativa di seed funding. Il fondo pianifica di allocare un capitale aggiuntivo per sostenere ogni anno 15 startup che si trovano nella fase di seed. Grazie alla propria comprovata esperienza con investimenti in 25 aziende diverse sin dalla nascita del fondo nel 2006, con un focus sul settore della Digital Health dal 2017, il fondo aggiungerà ora le attività di seed funding per investire in ancora più aziende di prima, con l’ambizione di trasformare il campo della ricerca e sviluppo farmaceutico (R&D) per aiutare i progressi nell’innovazione digitale per la cura dei tumori.





