Riassunto: Dealroom e NATO Innovation Fund: le start-up europee per la difesa, la sicurezza e la resilienza superano ogni record con 8,7 miliardi di dollari raccolti nel 2025

L’aumento del 55% di anno in anno è stato alimentato da importanti round di finanziamento in fase avanzata, indicando la maturazione di un ecosistema per affrontare le esigenze di capacità della NATO.

Monaco ha mantenuto la sua posizione come hub DSR n. 1 in Europa, con il Regno Unito che ha attirato la maggior parte dei finanziamenti di venture capital e l’Europa centrale e orientale che hanno registrato la crescita più ampia.

L’IA ha dominato il settore, sostenendo il 44% di tutto il finanziamento DSR.

AMSTERDAM e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo report esclusivo stilato da Dealroom e dal NATO Innovation Fund mostra che le start-up europee del settore DSR (difesa, sicurezza e resilienza) si sono assicurate un finanziamento record di 8,7 miliardi di dollari in venture capital nel 2025.

