Riassunto: Dealroom e NATO Innovation Fund: le start-up europee per la difesa, la sicurezza e la resilienza superano ogni record con 8,7 miliardi di dollari raccolti nel 2025

- L’aumento del 55% di anno in anno è stato alimentato da importanti round di finanziamento in fase avanzata, indicando la maturazione di un ecosistema per affrontare le esigenze di capacità della NATO.
- Monaco ha mantenuto la sua posizione come hub DSR n. 1 in Europa, con il Regno Unito che ha attirato la maggior parte dei finanziamenti di venture capital e l’Europa centrale e orientale che hanno registrato la crescita più ampia.
- L’IA ha dominato il settore, sostenendo il 44% di tutto il finanziamento DSR.
AMSTERDAM e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo report esclusivo stilato da Dealroom e dal NATO Innovation Fund mostra che le start-up europee del settore DSR (difesa, sicurezza e resilienza) si sono assicurate un finanziamento record di 8,7 miliardi di dollari in venture capital nel 2025.
