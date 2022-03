Riassunto: David Wajsgras sarà il prossimo Ceo di Intelsat

Un alto dirigente veterano del settore aerospaziale guiderà la società di comunicazioni satellitari

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più grande rete terrestre e satellitare integrata al mondo, ha scelto David Wajsgras come suo prossimo amministratore delegato. Con entrata in vigore il 4 aprile, Wajsgras subentrerà a Stephen Spengler, che ha annunciato il suo ritiro pianificato dall’attività lavorativa a ottobre 2021.





Wajsgras vanta due decenni di esperienza in cui ha ricoperto cariche direttive di alto livello in vari campi – operativo, strategico e finanziario – sia nel settore commerciale che in quello della difesa. Più recentemente ha operato in qualità di presidente del business globale di tecnologie avanzate, da 7,5 miliardi di dollari, IIS (Intelligence, Information and Services) presso l’azienda in precedenza nota come Raytheon Company e ora parte del gruppo Raytheon Technologies (NYSE: RTX).

