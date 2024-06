Riassunto: DataXstream si espande nella regione EMEA e annuncia un nuovo presidente

L’alto dirigente di lunga esperienza guiderà il team fornendo supporto cruciale per la gestione degli ordini e delle vendite ai clienti SAP in Europa

WILLIAMSBURG, Virginia–(BUSINESS WIRE)–DataXstream LLC, un partner di livello Oro che sviluppa un’app appoggiata da SAP® impegnato nello sviluppo di soluzioni relative a tecnologie emergenti per utenti SAP operanti nella distribuzione e vendite, oggi ha annunciato la sua espansione in Europa con l’apertura della sede EMEA a Barcellona, Spagna e la nomina di Jean-Jérôme (JJ) Peytavi al ruolo di Presidente DataXstream EMEA. Un executive multiculturale che comprende profondamente i vari aspetti del business globale, Peytavi collaborerà sia con partner DataXstream regionali sia con i team SAP in Europa per offrire soluzioni ai clienti B2B che devono rispondere a complesse esigenze relative alla gestione degli ordini e delle vendite.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Cailin Yates

Direttrice marketing



757.345.3437



cyates@dataxstream.com