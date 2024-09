Riassunto: Dataocean AI ha lancia un set di dati off-the-shelf di alta qualità e database di frontiera a Interspeech 2024

ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Nel mercato dell’IA in rapida evoluzione, che ruota soprattutto attorno ai modelli di base e all’IA generativa, la qualità dei set di dati ha un impatto diretto sulle prestazioni. Nelle applicazioni reali, i dati sono disordinati e migliorare i modelli non è l’unico modo per ottenere prestazioni migliori. Poiché l’IA continua a trasformare i settori industriali, la necessità di set di dati di alta qualità è diventata fondamentale per sviluppare sistemi reattivi, adattabili e intelligenti.









In occasione di Interspeech 2024, Dataocean AI, leader mondiale nelle soluzioni di dati per l’IA, ha lanciato ufficialmente la sua ultima offerta: set di dati off-the-shelf di alta qualità. Questo importante annuncio dimostra la posizione dell’azienda come pioniere nel settore dell’intelligenza artificiale.

Contacts

contact@dataoceanai.com