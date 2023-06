Riassunto: Datalec Precision Installations si espande negli Emirati Arabi Uniti

La domanda di centri dati negli Emirati Arabi Uniti è destinata ad aumentare drasticamente: i servizi di progettazione, fornitura, realizzazione e assistenza di Datalec favoriscono la crescita della regione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Datalec Precision Installations (DPI), fornitore di livello mondiale di servizi di progettazione, fornitura, realizzazione e assistenza di centri dati, per soluzioni end-to-end perfettamente integrate e unificate per gli operatori del settore, annuncia di aver integrato nella sua continua espansione internazionale una filiale negli Emirati Arabi Uniti. Con sede nel Regno Unito, Datalec ha filiali in 15 altri paesi.





Sean Christie, projects director per Datalec in Medio Oriente, dichiara: “ Con gli importanti investimenti in corso nell’infrastruttura regionale, questa regione rappresenta una grande opportunità di sviluppo per Datalec. L’integrazione degli Emirati Arabi Uniti rappresenta il primo passo per un modello di fornitura allargato di Datalec GCC per i nostri clienti: sono fiera di essere a capo di questa nuova avventura”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ilissa Miller



iMiller Public Relations



Email: datalec@imillerpr.com

Tel: 1.914.315.6424