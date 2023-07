Riassunto: Datalec Precision Installations (DPI) lancia TIQC – l’iniziativa di DPI pensata per l’eccellenza nei servizi offerti

L’iniziativa “Test, Ispezione, Qualità e Collaudo (TIQC)” lanciata per supportare la missione di DPI nel fornire soluzioni di eccellenza

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Datalec Precision Installations (DPI), è una società che si occupa del design, costruzione e fornitura dei data center, così come della gestione dei relativi servizi per offrire soluzioni end-to-end integrate e complete per le aziende operatrici di data center. Datalec è felice di annunciare il lancio della sua iniziativa TIQC, che rappresenta in un’unica visione le quattro diverse fasi di Test, Ispezione, Qualità e Collaudo. Questa iniziativa supporta la missione di Datalec nel fornire soluzioni di eccellenza per rispettare i requisiti di tutti i progetti e location dove la società opera.









Comprendere il bisogno di avere procedure sicure e ben strutturate per la fase di testing è cruciale per assicurarsi che tutti i sistemi e le strutture siano verificati per funzionare correttamente in accordo con i relativi standard, requisiti locali e le necessità dei clienti.

