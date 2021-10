Riassunto: Datalec Precision Installations (DPI) annuncia l’apertura dell’impianto di produzione della consociata interamente controllata ACCS

Datalec Precision Installations sarà proprietaria e gestirà l’impianto di produzione di ACCS per soddisfare le richieste di soluzioni di ingabbiamento e compartimentazione dei centri dati

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Datalec Precision Installations (DPI), fornitore leader di servizi di progettazione, fornitura, realizzazione e supporto per centri dati finalizzati all’offerta di eccellenti soluzioni end-to-end integrate e unificate per gli operatori dei centri dati, ha annunciato il proprio recente investimento in una consociata interamente controllata, gestita da Yuriy Vasylkivskyy, per la produzione e la distribuzione di soluzioni di ingabbiamento e compartimentazione con corridoi caldi e freddi per il settore dei centri dati.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Ilissa Miller



iMiller Public Relations



E-mail: datalec@imillerpr.com

Tel.: 1.914.315.6424