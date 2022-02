Riassunto: Danske Bank sceglie la soluzione SaaS di SunTec per implementare la sua piattaforma di gestione delle tariffe nell’ambito della modernizzazione del propri servizi digitali essenziali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SunTec Business Solutions, la più famosa società al mondo di soluzioni per la fatturazione e la determinazione dei prezzi, ha annunciato oggi di essere stata scelta da Danske Bank, banca multinazionale danese, per implementare il loro programma di gestione tariffario. SunTec implementerà la propria soluzione cloud-agnostic, Xelerate, in un modello SaaS per modernizzare i processi di gestione di tariffe e fatturazione della banca.

SunTec Xelerate aiuterà Danske Bank ad accedere a prodotti e prezzi tramite API, assicurerà tempi di commercializzazione più rapidi e fornirà opzioni di accorpamento flessibili. Ciò si tradurrà in un perfezionamento dei processi di vendita favorendo una migliore esperienza del cliente grazie a una maggiore trasparenza e a opzioni per la determinazione dei prezzi più flessibili.

Nicolaj Gudbergsen, vicepresidente senior e responsabile di Servizi bancari digitali essenziali presso Danske Bank ha affermato in merito: “L’implementazione delle giuste funzionalità per la determinazione dei prezzi è un passo fondamentale nella trasformazione del motore dei servizi bancari essenziali di Danske Bank.

