Riassunto: D3 Security annuncia la sua partecipazione al Black Hat Europe 2023

La società di SOAR intelligente presenterà la piattaforma di orchestrazione della sicurezza all’avanguardia in occasione del prestigioso evento che si terrà a Londra

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–D3 Security, leader nello sviluppo di soluzioni per la risposta, automazione e orchestrazione della sicurezza (SOAR) intelligente, oggi ha annunciato la sua partecipazione in qualità di Silver Sponsor al Black Hat Europe 2023. Questo evento sulla cybersecurity lungamente atteso si terrà il 6 e 7 dicembre all’ExCeL London, riunendo le menti più brillanti nel settore della sicurezza per discutere le tendenze, ricerche e tecnologie più recenti.





D3 Security sarà presente allo stand 232, dove presenterà la sua piattaforma Smart SOAR avanzata che integra strumenti di sicurezza all’avanguardia per fornire una risposta automatizzata, completa alle minacce.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

