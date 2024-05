Riassunto: Cyolo stringe una partnership con Dragos per lanciare una soluzione olistica per accesso da remoto sicuro pensata per infrastrutture cruciali

L’interoperabilità riunisce funzionalità avanzate di rilevamento e visibilità OT con accesso da remoto sicuro per rispondere alle esigenze di aziende che devono attuare iniziative di trasformazione digitale

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Cyolo, impresa che sviluppa soluzioni per l’accesso da remoto sicuro pensate per sistemi di controllo industriali (ICS, industrial control system) e ambienti di tecnologia operativa (OT, operational technology), oggi ha annunciato una partnership strategica con Dragos, una delle principali realtà internazionali nel settore della cybersecurity per ICS/OT. Nell’ambito del programma di partner Cyolo CyoloVerse, la piattaforma per accesso da remoto sicuro PRO di Cyolo funzionerà con la piattaforma di cybersecurity OT all’avanguardia di Dragos. Questa collaborazione permetterà di offrire alle aziende una soluzione affidabile e interoperabile in grado di proteggere la loro infrastruttura cruciale contro le minacce informatiche.





