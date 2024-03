Riassunto: Cyolo Security annuncia una partnership con TD SYNNEX

I partner TD SYNNEX ora possono portare i loro clienti oltre il semplice “accesso” a “operazioni” in tutta sicurezza

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Cyolo, l’azienda che sviluppa soluzioni di accesso pensate per il settore industriale, oggi ha annunciato una nuova partnership con TD SYNNEX, uno dei principali aggregatori di soluzioni e distributori al mondo per l’ecosistema IT. La potente combinazione delle funzionalità di aggregazione della soluzione TD SYNNEX e della piattaforma di accesso da remoto sicuro, distribuito, altamente dirompente Cyolo aprirà per i partner nuove linee di servizio che produrranno ricavi. La partnership mette in grado i partner TD SYNNEX e Cyolo di rispondere alla crescente domanda da parte delle aziende di funzionalità di accesso da remoto sicuro in vari comparti – tecnologia operativa (OT), infrastruttura cruciale, ambienti fisici-informatici e i corrispondenti centri di acquisto.





