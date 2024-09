Riassunto: Cyolo R sviluppa l’accesso remoto sicuro con una supervisione basata sull’IA

La supervisione intelligente per TO semplifica la supervisione degli accessi e migliora la sicurezza delle connessioni privilegiate

MIRAMAR, Florida–(BUSINESS WIRE)–Cyolo ha annunciato oggi il lancio di Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) con supervisione intelligente per tecnologia operativa (OT), un’innovativa funzionalità di supervisione basata sull’intelligenza artificiale (IA), prima nel suo genere, che semplifica il processo di supervisione e migliora la sicurezza e l’efficienza operativa negli ambienti critici. Questo nuovo miglioramento esemplifica l’impegno di Cyolo nel fornire alle organizzazioni una migliore sicurezza, agilità operativa e produttività con una connettività intelligente basata sull’identità, sia da uomo a macchina che da macchina a macchina. La supervisione intelligente ridurrà sensibilmente l’onere della supervisione manuale per gli amministratori e i supervisori, sfruttando l’intelligenza artificiale per analizzare, riassumere e automatizzare la supervisione delle sessioni privilegiate e critiche.





