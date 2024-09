Riassunto: Cyolo annuncia l’integrazione con soluzioni per la sicurezza QRadar on-premise IBM per potenziare funzionalità di accesso da remoto sicuro

L’integrazione assicura una migliore analisi e rilevazione delle minacce in ambienti industriali cruciali

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Cyolo, leader nello sviluppo di soluzioni per l’accesso da remoto sicuro pensate per sistemi di controllo industriali (ICS) e ambienti di tecnologia operativa (OT), oggi ha annunciato la nuova integrazione con varie offerte QRadar Security Information and Event Management (SIEM) on-premise di IBM Security. Insieme, la piattaforma avanzata di accesso da remoto sicuro (SRA) PRO di Cyolo e IBM QRadar SIEM potenzieranno le funzionalità di cybersecurity come la rilevazione e mitigazione delle minacce in ambienti OT/ICS cruciali.





L’integrazione avviene sulla scia del precedente investimento di IBM in Cyolo durante il suo ciclo di finanziamento di serie ‘B’: nel mese di ottobre 2022 IBM Ventures ha investito in Cyolo capitali, know-how nella cybersecurity e risorse tecniche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

