Riassunto: Cymulate presenta l’automazione IA di nuovo livello per la validazione dell’esposizione alle minacce

Lancia una soluzione prima nel suo genere per la risoluzione automatizzata volta a eliminare l’esposizione alle minacce, ottimizzare i controlli e mitigare le lacune di sicurezza validate

NEW YORK e TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Cymulate, leader nella validazione dell’esposizione alle minacce, oggi ha annunciato la fase successiva dell’evoluzione della sua piattaforma di punta per la validazione della sicurezza. Pioniere e leader nel settore della simulazione delle violazioni e degli attacchi (BAS) e dei read team automatizzati, Cymulate continua a innovare con soluzioni di automazione e intelligenza artificiale (IA) per offrire funzionalità all’avanguardia e di facile uso di validazione dell’esposizione alle minacce. In un periodo in cui gli hacker implementano tattiche più avanzate che mai, la piattaforma di validazione dell’esposizione sviluppata da Cymulate sfrutta la potenza dell’IA per mettere a disposizione di ogni blu e red team le funzioni di automazione e accessibilità necessarie per validare e risolvere l’esposizione alle minacce nonché per ottimizzare la sicurezza.

