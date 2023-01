Riassunto: CYGNVS™ lancia la primissima piattaforma guidata per la gestione della preparazione e della risposta alle crisi informatiche

Con 1000 clienti già presenti sulla piattaforma, CYGNVS™èsostenuta, nella gestione dei processi, da un finanziamento di serie A da 55 milioni di dollari

LOS ALTOS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–CYGNVS Inc. è oggi uscita dalla fase stealth con un finanziamento di serie A da 55 milioni di dollari e ha presentato la sua pionieristica piattaforma guidata per le crisi informatiche, creata appositamente per consentire alle organizzazioni di rimanere connesse, sicure, sottocontrollo e conformi nel prepararsi e rispondere a qualsiasi crisi informatica.

“Non importa la cifra spesa per la sicurezza informatica, le crisi informatiche sono inevitabili e ogni organizzazione nel mondo deve prepararsi e pianificare questa eventualità”, ha dichiarato Marc Goodman, consulente per la sicurezza globale e autore del libro “Future Crimes” bestseller del New York Times.

