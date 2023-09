Riassunto: CyberArk nominata come uno dei Leader nel 2023 Gartner Magic Quadrant per il Privileged Access Management

NEWTON, Mass. & PETACH TIKVA, Israele–(BUSINESS WIRE)–CyberArk (NASDAQ: CYBR), l’azienda di identity security, ha oggi annunciato di essere stata nominata come uno dei Leader nel 2023 Gartner® Magic Quadrant™ per il Privileged Access Management.1 CyberArk viene riconosciuta in questo report per la quinta volta consecutiva. Inoltre, CyberArk è l’unica azienda posizionata come una dei Leader sia nel report Gartner Magic Quadrant Privileged Access Management (PAM) e sia nel Access Management2 report.

La CyberArk Identity Security Platform permette alle aziende di proteggere e salvaguardare tutte le loro identità (inclusa la forza lavoro, il dipartimento IT e sviluppo, credenziali non-human) contro le minacce informatiche con sistemi smart per il controllo dei privilegi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

