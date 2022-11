Riassunto: CyberArk è una delle aziende nominate leader nel rapporto Gartner Magic Quadrant 2022 per Access Management

CyberArk è l’unica azienda specializzata nella sicurezza dell’identità a essere riconosciuta leader in entrambi i rapporti Gartner® Magic Quadrant™ per Access Management e Privileged Access Management

NEWTON, Massachusetts e PETACH TIVKA, Israele–(BUSINESS WIRE)–CyberArk (NASDAQ: CYBR), leader mondiale nel settore della sicurezza dell’identità, oggi ha annunciato di figurare tra le aziende nominate leader nel rapporto appena pubblicato 2022 Gartner® Magic Quadrant™ per Access Management1. Questo riconoscimento segue l’inserimento di CyberArk nell’elenco delle aziende leader presenti nel rapporto 2022 Gartner ® Magic Quadrant™ per Privileged Access Management2, facendone l’unica azienda a figurare in tale elenco in entrambi i rapporti.

