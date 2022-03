Riassunto: Cyara vince il premio Prodotto dell’anno 2022 conferito dalla rivista CUSTOMER

La piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti di Cyara viene riconosciuta come innovazione eccezionale

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore della premiata piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (Customer Experience, CX), ha annunciato quest’oggi che TMC, prestigiosa azienda di media integrati operante su scala globale, ha conferito alla piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti di Cyara il premio Prodotto dell’anno CUSTOMER 2022 per il quinto anno consecutivo.

La piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti di Cyara è utilizzata da alcuni dei marchi più rinomati al mondo per automatizzare e accelerare la valutazione delle interazioni intrattenute con i clienti, misurare e ottimizzare la qualità dei canali digitali e vocali, nonché assicurare ai clienti un percorso omnicanale privo di intoppi dal principio alla fine.

