Riassunto: Cyara si aggiudica un investimento per la crescita di oltre 350 milioni di dollari per accelerare l’adozione delle sue soluzioni per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, prestigioso fornitore di soluzioni per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (CX), ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di oltre 350 milioni di dollari da K1 Investment Management (K1), un’importante impresa specializzata in investimenti in aziende di software aziendale a crescita elevata. L’investimento di K1 e la sua esperienza nel campo delle soluzioni SaaS business-to-business (B2B) sosterranno la crescita accelerata di Cyara favorendo l’espansione del mercato dell’accertamento delle qualità delle operazioni dei centri di contatto.

Cofondata nel 2006 dall’amministratore delegato Alok Kulkarni, dal direttore tecnologico Luan Tran e dal direttore esecutivo Bonny Malik a Melbourne, Australia, Cyara aiuta i suoi clienti blue-chip a sviluppare e gestire i loro sistemi CX in modo più efficiente attraverso test e monitoraggio automatizzati.

