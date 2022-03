Riassunto: Cyara si aggiudica due premi Silver Stevie® per le Vendite e il Servizio clienti per il 2022

L’azienda è stata riconosciuta per la sua capacità di fornire alle organizzazioni soluzioni che favoriscono esperienze eccezionali per i clienti

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore della premiata piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (Customer Experience, CX), ha annunciato quest’oggi di essersi aggiudicata due premi Silver Stevie®. Cyara ha ricevuto il premio “Partner tecnologico dell’anno per soluzioni per le Vendite o il Servizio clienti”, mentre la piattaforma LiveVQ di Cyara ha vinto nella categoria “Soluzione per centri di contatto – Novità” alla 16ma edizione annuale dei Premi Stevie per le Vendite e il Servizio clienti.

Cyara fornisce la piattaforma per la gestione delle esperienze dei clienti che consente alle organizzazioni di fornire ai clienti esperienze di prim’ordine attraverso il collaudo e il monitoraggio automatizzati simulando le interazioni con i clienti nel mondo reale nei canali vocali e digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

