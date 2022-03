Riassunto: Cyara registra un tasso di crescita del 35% rispetto allo scorso esercizio ed espande la rete di collaboratori sulla scia di un investimento di private equity di 350 milioni di dollari

Cyara annuncia nuove collaborazioni strategiche, assunzioni in seno ai vertici aziendali e l’ottenimento di un riconoscimento settoriale

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore della premiata piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (CX), ha annunciato oggi di aver chiuso il primo semestre dell’esercizio 2022 con un tasso di crescita del 35% del volume di prenotazione di prodotti, un tasso di fidelizzazione dei clienti del 93% e oltre 10 miliardi di secondi di traffico sottoposto a monitoraggio attivo delle esperienze dei clienti su base annua. La notizia giunge sulla scia di un investimento per la crescita strategica di Cyara di 350 milioni di dollari effettuato a gennaio dalla prestigiosa impresa d’investimento K1 Investment Management (K1).

Nel primo semestre dell’esercizio 2022 l’azienda ha inoltre instaurato una partnership strategica con il fornitore di soluzioni IT per governi Carahsoft per la fornitura di soluzioni per la gestione delle esperienze dei clienti al settore pubblico, nonché nuove collaborazioni con ConvergeOne e Waterfield.

