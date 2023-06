Riassunto: Cyara acquisisce CentraCX e aggiunge il Voice of the Customer (VOC) alle soluzioni di trasformazione dell’esperienza del cliente

L’acquisizione strategica fornisce informazioni sul feedback dei clienti per migliorarne la soddisfazione, il coinvolgimento degli agenti e la reputazione del marchio

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore leader di piattaforme di trasformazione della Customer Experience (CX) basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi l’acquisizione di CentraCX, una soluzione completa di Voice of the Customer (VOC) basata su SaaS e progettata specificamente per i contact center. Questa acquisizione aggiunge funzionalità avanzate di VOC e di feedback dei clienti al portafoglio di prodotti di Cyara, consolidando la posizione unica dell’azienda nel mercato della CX Transformation come la prima a offrire questa combinazione di CX assurance e feedback dei clienti.

L’acquisizione di CentraCX completa le capacità esistenti di Cyara, apportando preziose intuizioni che informano le aziende su come progettare strategie di CX che risuonino realmente con i loro clienti target.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media USA

Diana Gallagher



+1(408) 656-9699



10Fold Communications per Cyara



cyara@10fold.com