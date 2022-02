Riassunto: Cyara Accelerator è ora disponibile su Genesys AppFoundry

La piattaforma del prestigioso fornitore di soluzioni per la gestione delle esperienze dei clienti è stata integrata con la piattaforma di gestione delle esperienze dei clienti di Genesys per accelerare la creazione di valore per gli utenti di Genesys Cloud CX

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Cyara, fornitore della premiata piattaforma per la gestione automatizzata delle esperienze dei clienti (CX), ha annunciato oggi che Cyara Accelerator è ora disponibile su Genesys AppFoundry, il maggiore mercato del settore dedicato alle soluzioni attinenti alle esperienze dei clienti. AppFoundry permette ai clienti di Genesys operanti in tutti i segmenti di mercato di scoprire e implementare rapidamente un’ampia gamma di soluzioni che semplificano l’interazione con i consumatori, il coinvolgimento dei dipendenti e l’ottimizzazione della forza lavoro.

Cyara rende facile per i clienti di Genesys offrire esperienze dei clienti di qualità ineccepibile attraverso funzioni di collaudo e monitoraggio automatizzate che simulano le interazioni con i clienti nel mondo reale nei canali a risposta vocale interattiva (Interactive Voice Response, IVR), voce e digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Diana Gallagher



408-656-9699



10Fold Communications per Cyara



cyara@10fold.com