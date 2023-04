Riassunto: Currys sceglie LTIMindtree come partner nella trasformazione digitale di base

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata scelta come partner di base per la trasformazione digitale da Currys, rivenditore di prodotti e servizi tecnologici leader nel Regno Unito. Durante questo impegno quinquennale, Currys utilizzerà le ampie capacità tecnologiche e di consulenza aziendale per il settore della rivendita di LTIMindtree per realizzare la prossima fase di trasformazione omnicanale per i suoi consumatori e collaboratori.





Questa nuova collaborazione si basa sul successo della realizzazione di LTIMindtree di un’esperienza di shopping omnicanale connessa e altamente personalizzata per i clienti di Currys in diversi mercati dal 2022. Gli ultimi 12 mesi hanno dimostrato che il modello omnicanale è il preferito per i consumatori e Currys sta approfittando di questa tendenza.

