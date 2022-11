Riassunto: CureApp: App terapeutica digitale per l’ipertensione riceve la copertura assicurativa, le vendite del servizio agli istituti medici in tutto il Giappone iniziano il 1° settembre

Sostenere i cambiamenti dello stile di vita come trattamento per l’ipertensione

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–CureApp, Inc. (sede centrale: Chuo-ku, Tokyo; CEO: Kohta Satake) annuncia l’inizio della copertura assicurativa per l’applicazione CureApp HT Hypertension Adjunctive Treatment (di seguito, CureApp HT), una soluzione DTx *1 per il trattamento dell’ipertensione, in Giappone dal 1° settembre 2022. In prospettiva, l’applicazione sarà prescritta e fornita ai pazienti affetti da ipertensione come trattamento di assicurazione sanitaria presso le istituzioni mediche.





Dopo aver confermato l’efficacia e la sicurezza di CureApp HT attraverso studi clinici, nel 2021 i risultati di uno studio randomizzato controllato di fase III condotto in Giappone sono stati pubblicati su EHJ, una delle riviste peer reviewed più rinomate al mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

[ Quesiti ]



PR Representative, CureApp, Inc.



pr-team@cureapp.jp (Mishima)