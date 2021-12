Riassunto: CURE Pay: CURE Token rende accessibili le criptovalute

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Nel corso del 2021 le criptovalute hanno fatto passi da giganti affermandosi quale strumento convenzionale. L’accettazione e partecipazione di marchi e aziende popolari nel settore cripto sembrano indicare che la presenza di questa tecnologia sarà duratura. Le criptovalute e il movimento Decentralized Finance offrono possibilità di crescita infinite, ma restano molti ostacoli alla loro adozione quale strumento convenzionale, l’accessibilità in primis.





Per molti resta difficile comprendere e utilizzare criptovalute e tecnologia blockchain. La scala del progetto diventa irrilevante se la persona media non è in grado di capire come acquistare e detenere criptovalute.

