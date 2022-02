Riassunto: CTMA estende la sua soluzione digitale per studi clinici a una seconda area terapeutica – la reumatologia

CT-SCOUT™ oggi è disponibile in tre indicazioni reumatologiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante e reumatismo psoriasico

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–CTMA, società di servizi per la ricerca clinica impegnata a cambiare il modo in cui i pazienti vengono identificati per studi clinici, ha annunciato l’espansione della sua offerta tecnologica CT-SCOUT™ in una seconda area terapeutica: quella della reumatologia. CT-SCOUT™, la piattaforma multidispositivo della società che consente ai professionisti sanitari (HCP) di identificare candidati per studi clinici, oggi sarà disponibile per centri, promotori e organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) in tre indicazioni reumatologiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante e reumatismo psoriasico.

