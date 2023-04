Riassunto: CSG riceve il riconoscimento Business Impact in occasione dei TM Forum Catalyst Awards

DENVER–(BUSINESS WIRE)–CSG® (NASDAQ: CSGS) oggi ha annunciato di avere ottenuto uno dei riconoscimenti TM Forum Catalyst Awards del 2023, che celebrano l’innovazione di maggior successo nel settore delle telecomunicazioni, proof-of-concept in relazione agli standard del settore e l’impatto sugli obiettivi di sostenibilità. Il progetto CSG Channels & Markets Phase II, condotto in partecipazione con Microsoft, Nokia e Vodafone, è stato riconosciuto come un Catalizzatore eccezionale per l’impatto sul business.

“ I mercati dinamici presentano molte opportunità per i provider di servizi di telecomunicazioni (CSP) nei settori B2B e B2B2X, in cui la collaborazione interfunzionale è diventata il nuovo valore necessario per riuscire”, spiega Greg Tilton, Vicepresidente catalogo, preventivi e ordini presso CSG.

