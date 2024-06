Riassunto: CSG nominata leader nell’orchestrazione del customer journey da una delle principali società di analisi

La piattaforma di coinvolgimento dei clienti Xponent di CSG riceve il massimo punteggio possibile in 16 criteri





DENVER–(BUSINESS WIRE)–Con le aspettative dei clienti in crescita e la concorrenza sempre più forte, è fondamentale per un marchio incontrare i clienti nei momenti cruciali. Come leader nel The Forrester Wave™: Customer Journey Orchestration Platforms, Q2 2024, pubblicato oggi, CSG ® (NASDAQ: CSGS) aiuta alcuni dei marchi più noti al mondo a trasformare le informazioni sui clienti in azioni concrete. CSG Xponent, una piattaforma di coinvolgimento dei clienti tra le migliori della categoria, ha ricevuto il massimo punteggio possibile in 16 dei 30 criteri totali di Forrester Wave™, tra cui analisi del customer journey, orchestrazione cross-journey e decisioning in tempo reale.

