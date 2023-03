Riassunto: CSG ha ottenuto il brevetto per il progetto dell’ecosistema Zero-Code

L’innovazione consolida la leadership nel potenziamento dei marketplace digitali B2B2X per le telecomunicazioni

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Le esperienze di tipo B2C con gratificazione istantanea e personalizzazione delle offerte sono il nuovo standard per tutti i settori e i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) non sono immuni da questa pressione. Per portare i CSP in questa nuova era di esperienza clienti, CSG® (NASDAQ: CSGS) ha annunciato di aver ottenuto un brevetto negli Stati Uniti e in Australia per CSG Encompass. La piattaforma consente alle telecomunicazioni di ampliare i propri portafogli con prodotti e servizi forniti da partner e cogliere l’occasione di redditività offerta dal mercato B2B2X.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristine Østergaard



Pubbliche relazioni



+44 (0)79 2047 7204



kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea



Relazioni con gli investitori



+1 (210) 687-4409



john.rea@csgi.com