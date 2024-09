Riassunto: CSG e Cellusys alla guida di una nuova era di innovazione nel roaming

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Gli operatori di telefonia mobile si trovano ad affrontare sfide crescenti nella gestione di accordi di roaming, regolamenti e qualità della rete complessi, con un impatto sull’esperienza dei clienti e sulla crescita dell’attività. CSG® (NASDAQ: CSGS) ha annunciato oggi l’avvio di una nuova collaborazione con Cellusys, il leader di settore per soluzioni di pilotaggio, di frode e di sicurezza e di analisi relative al roaming per gli operatori di telefonia mobile, che risolveranno questi problemi e stimoleranno l’innovazione nel panorama del roaming globale.





“ In qualsiasi settore in rapida evoluzione, le aziende hanno bisogno delle migliori soluzioni che possano promuovere la loro crescita per rimanere in prima linea”, ha dichiarato Finn Kornbo, Executive Produce Director, Digital Wholesale, CSG.

