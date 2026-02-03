Riassunto: CSG aiuta le aziende a eliminare fino al 70% le perdite dovute a truffe con CSG Payments Protection.ai

La soluzione di rilevamento delle truffe basata sull'intelligenza artificiale consente il monitoraggio delle transazioni tra diversi canali, in tempo quasi reale, per fermare le truffe senza rallentare i pagamenti legittimi

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Mentre accelerano le truffe nei pagamenti con l'IA, le aziende si affrettano per identificare e bloccare le minacce senza rallentare i clienti. Oggi CSG® (NASDAQ: CSGS) ha lanciato CSG Payments Protection.ai, una soluzione per il rilevamento delle frodi e la gestione del rischio finanziario di nuova generazione, per identificare con precisione e fermare le truffe nei pagamenti. La soluzione monitora proattivamente le transazioni digitali in vari canali di pagamento e tipi di truffa, per consentire alle aziende di ridurre del 50–70% le perdite dovute a truffe, abbassando significativamente nel contempo gli avvisi falsi positivi e il conseguente attrito con i clienti.

