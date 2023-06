Riassunto: CSC rileva Eddystone Financial Services, ampliando l’offerta di agenzie di finanziamento in Australasia

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, un importante fornitore di servizi commerciali, legali, fiscali e di brand digitale, ha annunciato oggi l’acquisizione di Eddystone Financial Services, un fornitore di servizi di agenzia di prestiti aziendali. L’acquisizione continuerà ad ampliare le soluzioni di corporate trust e di agenzia nel mercato australiano e neozelandese.

Eddystone Financial Services offre un agente per la struttura, un fiduciario di sicurezza, deposito a garanzia e relativi servizi finanziari da Sydney, Melbourne e Auckland. L’azienda dispone di un valido team di professionisti esperti in agenzie di prestiti ed è rinomata per l’eccezionale servizio clienti.

L’acquisizione fa seguito ad una esclusiva collaborazione tra Delaware Trust Company, azienda interamente controllata da CSC, ed Eddystone Financial Services per ampliare le soluzioni di corporate trust e di agenzia nei mercati australiano e neozelandese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

