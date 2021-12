Riassunto: CSC raggiunge un accordo condizionale per l’acquisizione di Intertrust N.V.

Prevede di acquisire il fornitore globale di soluzioni aziendali e di fondi con sede nei Paesi Bassi

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, il principale fornitore mondiale di servizi commerciali, legali, fiscali e di brand digitali, annuncia di aver raggiunto un accordo condizionale su un’offerta pubblica raccomandata per tutte le azioni ordinarie di Intertrust emesse e in sospeso. Il risultato del sodalizio di CSC e Intertrust è un leader chiaro e diversificato per clienti di portata internazionale, realizzato sui punti di forza combinati dei reciproci team globali con offerte complementari geografiche e di servizi.

Fondata nel 1899, con sede a Wilmington, in Delaware, Stati Uniti, e con 3.000 dipendenti in 13 paesi del mondo, CSC è il partner fidato per oltre 180.000 clienti aziendali—compreso il 90% delle società Fortune 500®—e per più di 10.000 studi legali e oltre 3.000 istituti finanziari.

