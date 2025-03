Riassunto: CSC espande le capacità dei registrar locali dei nomi di dominio in Cina

Con un'attenzione particolare alla sicurezza, alla scalabilità e alla conformità, CSC offre una maggiore resilienza alle aziende globali che gestiscono i loro portafogli di nomi di dominio cinesi.

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, società di registrar di domini di livello aziendale e leader mondiale nella mitigazione dei rischi dei domini e delle minacce ai marchi digitali, nonché nel settore dei sistemi dei nomi di dominio (DNS), annuncia oggi l'espansione del proprio sistema di registrar dei nomi di dominio in Cina, per aiutare le aziende globali e locali a gestire domini di livello aziendale in Cina.

Per affrontare in modo esaustivo la continua evoluzione del panorama e delle politiche di cibersicurezza, CSC ha creato una struttura di supporto per domini locali sicuri, incentrata principalmente sulla cibersicurezza per i clienti globali, le multinazionali cinesi, le imprese interamente controllate da soggetti esteri e le joint-venture, nel rispetto della politica sulla gestione dei nomi di dominio del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione della Repubblica Popolare Cinese.

