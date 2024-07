Riassunto: CSC e Palo Alto Networks si alleano per rafforzare la sicurezza dei domini per gli utenti di Cortex XSOAR, XSIAM e XPANSE e per i clienti del registrar di domini CSC

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–CSC, società di registrazione di domini di livello aziendale e leader mondiale nella mitigazione delle minacce alla sicurezza dei domini, del sistema dei nomi di dominio (DNS) e dei marchi digitali, ha annunciato oggi l’avvio di una collaborazione tecnica con Palo Alto Networks per aumentare la sicurezza dei domini per gli utenti delle soluzioni Cortex XSOAR, XSIAM e XPANSE di Palo Alto Network e per i clienti dei registrar di domini di CSC. Nell’ambito di questa collaborazione, CSC utilizzerà i dati dei nomi di dominio, dei DNS e del portafoglio SSL (Secure Sockets Layer), insieme alle informazioni e alle funzionalità di Cortex, per contestualizzare i rischi e consentire la risoluzione delle minacce.





Contacts

