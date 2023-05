Riassunto: CSC conquista il Silver Award della Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC) come Miglior registrar del 2022

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, società di registrazione di domini di livello enterprise e leader mondiale nella mitigazione delle minacce ai domini e al domain name system (DNS), è lieta di ricevere il Silver Award come Miglior registrar del 2022 dalla Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC). CSC è orgogliosa di essere l’unico provider al di fuori di Hong Kong ad aver ottenuto questo riconoscimento. Nel 2022 erano 36 le società di registrazione domini operanti a Hong Kong, di cui 12 locali, sei asiatiche e 18 d’oltreoceano.

I premi Gold, Silver e Bronze per le Miglior registrar sono stati creati dalla HKIRC a riconoscimento delle registrar .hk d’eccellenza nella promozione dell’impegno per la registrazione di domini .hk e .香港 in tutto il corso dell’anno.

