Riassunto: Cross-Border di Corpay lancia i conti multivaluta

Le aziende potranno espandersi a livello globale con una gestione fluida delle valute locali ed estere

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha lanciato i conti multivaluta, grazie a cui le aziende in continua crescita potranno espandere la propria presenza globale, usufruendo al contempo di una gestione fluida e senza problemi delle valute estere da un unico punto di accesso.

Mentre puntano all'entusiasmante traguardo dell'espansione in nuovi mercati e dell'interazione con i clienti a livello globale, le aziende spesso incontrano difficoltà quando gestiscono transazioni in valute estere. Il processo di apertura e gestione di conti bancari esteri può rivelarsi complesso ed essere caratterizzato da livelli di burocrazia, barriere linguistiche, tariffe e commissioni a volte imprevedibili e non trasparenti.

