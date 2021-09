Riassunto: Credence MedSystems si aggiudica un finanziamento di 39,9 milioni di dollari che le consentirà di espandere il suo portafoglio di soluzioni innovative per la somministrazione di farmaci e per la salute connessa

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Credence MedSystems, Inc. ha annunciato oggi di aver portato a termine una tornata di finanziamento in cui ha raccolto 39,9 milioni di dollari in proventi lordi. Tale finanziamento comprende investimenti strategici da parte di Novartis Pharma AG, Molex Ventures LLC e altri investitori.





I fondi raccolti verranno destinati all’espansione della capacità produttiva per i sistemi Credence Companion® e di ricostituzione a doppia camera, nonché allo sviluppo di altri componenti della piattaforma della società di innovativi sistemi di somministrazione di farmaci, incluso il suo portafoglio di soluzioni per la salute connessa.

“Il finanziamento non avrebbe potuto giungere in un momento più opportuno per sostenere i nostri sforzi volti all’intensificazione della produzione dei nostri sistemi Companion e a doppia camera per soddisfare la domanda repressa nel mercato” ha dichiarato John Merhige, Direttore commerciale presso Credence.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

