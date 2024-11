Riassunto: Creare un laboratorio di biologia di sintesi all’avanguardia: il sistema STAR autosviluppato di Asymchem rende possibile la progettazione di proteine

MORRISVILLE, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–Asymchem (codice azionario: 002821.SZ/6821.HK), una delle principali società internazionali di sviluppo e produzione su contratto (DMO), ha creato una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) per far fronte a problemi chiave nella progettazione di proteine, denominata STAR (Sequence Recommendation via Artificial Intelligence) e sviluppata dal Center of Synthetic Biology Technology (CSBT) di Asymchem e dal suo team responsabile dell’IA. Quest’ultimo ha pubblicato un articolo dal titolo “ STAR: A Web Server for Assisting Directed Protein Evolution with Machine Learning” in ACS Omega, che illustra la capacità del sistema di integrare vari modelli di machine learning e metodi di codifica delle sequenza.





Uno dei principali problemi nell’ingegneria delle proteine è il numero di mutazioni che occorre generare e vagliare.

