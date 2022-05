Riassunto: Crayon: un nuovo studio identifica cosa tiene svegli la notte i decisori informatici

Il 54% dice che il controllo dei costi IT è una sfida commerciale di primaria importanza

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Uno studio globale pubblicato oggi mostra che il 54% dei decisori IT identifica nell’ottimizzazione dei costi la loro sfida più grande.

L’ottimizzazione dei costi IT, ossia la pratica di controllare e ridurre i costi massimizzando il valore commerciale in un contesto IT, può essere difficile e con la crescente complessità tecnologica, la sfida non diventa mail più semplice.

Il nuovo studio esplora il mondo dei decisori informatici e le loro opinioni sulla tecnologia, il cloud e l’innovazione a livello globale. Lo studio è stato condotto da Sapio Research, in collaborazione con Crayon, una società incentrata sulle innovazioni e i servizi informatici con sede in Norvegia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Melanie Coffee



Melanie.coffee@crayon.com

+47 46 74 8648